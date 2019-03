Justin Bieber posa muy sexy sin camiseta para la revista Cosmopolitan

Si Justin Bieber vuelve loc@s a sus fans sin hacer nada que suscite una provocación, imaginaos ahora que el cantante ha posado muy sexy para una sesión de Cosmopolitan. Un reportaje en el que Justin aparece sin camiseta, rodeado de pesas y con la mirada en el horizonte… ¡Nos encanta!

El día que Justin no es noticia por su música, es noticia por Selena Gomez, pero ahora es distinto, ya que el cantante ha mostrado su lado más maduro y sensual. Además de las fotografías, realizó una entrevista donde se daba a conocer un poco más.

Detalles como que 'Teenage Dream' de Katy Perry es su canción favorita del verano, o que la canción de 'Let it Be' de The Beatles, es la que elegiría para un karaoke. Pero una de las respuestas más interesantes fue cuando le preguntaron qué era lo más sexy que podía tener una mujer, el principito del pop respondió: "La actitud".