Justin Bieber canta a su abuela completamente desnudo

GRACIAS AL PORTAL TMZ LAS IMÁGENES VEN LA LUZ

Cada día Justin Bieber nos deleita con una 'bieberada' más. Ahora, gracias al portal TMZ, han salido a la luz unas instantáneas del principito del pop desnudo tapando sus partes con una guitarra y yéndose de esa guisa a la puerta de su abuela a... ¿Cantarle? Y es que aunque la abuela piense que sus ojos habían visto todo lo que podían ver... ¡Abuela, 'Never say Never'!