Justin Bieber borra la foto de Instagram en la que enseñaba el culo

Justin Bieber es uno de los chicos más polémicos a la par que queridos del panorama celebritero internacional. Adicto a las redes sociales, hace unos días obsequió a todos sus seguidores de Instagram con una nueva instantánea en la que posaba desnudo de espaldas a la cámara.

A pesar de que esta fotografía hizo las delicias de la mayoría de sus fans, algunos de ellos se sintieron ofendidos, en concreto "la hija de alguien cercano", según ha explicado el cantante. Este es el motivo que ha llevado a Justin a borrar la fotografía, que a punto a estado de batir todos los records de Instagram, y pedir disculpas públicamente a todos sus seguidores.

"He eliminado la foto de mi culo de Instagram, no porque piense que ha sido algo malo, sino porque la hija de alguien cercano a mi estaba avergonzada de ver mi culo y yo para nada pensé en ese aspecto. Me he sentido fatal y ella se ha sentido mal. Para todos aquellos que se hayan ofendidos lo siento. Fue solamente un chiste pero no tuve en cuenta a todos aquellos seguidores pequeños que tengo. Os quiero", ha publicado el cantante junto a una nueva foto en Instagram en la que aparece muy tapadito.

No es la primera vez que acciones como esta sitúan a Bieber en el centro de la polémica, ya que en 2013 protagonizó un episodio similar. Por aquel entonces el cantante publicó una foto, que fue muy duramente criticada, en la que aparecía bajándose los pantalones.