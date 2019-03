Joseph Gordon-Levitt, un pícaro muy sexy con rostro angelical

Joseph Gordon-Levitt puede presumir de un rostro angelical y un cuerpo increíble. Con mirada sugerente y sensual, Joseph se ha convertido en un hombre muy deseado. Tan sexy es, que ha sido el protagonista de la nueva portada de la revista GQ. En la publicación, el actor ha mostrado su faceta más seductora, consiguiendo subir mucho la temperatura. Irresistiblemente atractivo, Joseph se encuentra en su mejor etapa.

Este año ha estado cargado de proyectos para el actor. Ha terminado de rodar junto a Daniel Day Lewis la esperadísima película sobre la vida del presidente americano Abraham Lincoln, bajo las órdenes de Steven Spielberg. Y es que Josep se codea con los grandes del cine. Aunque al actor nunca le ha gustado mucho la fama y el protagonismo, por sus próximos proyectos seguro que su nombre va a encabezar los titulares y hasta las futuras entregas de premios.

Muy pronto podremos disfrutar de este cuerpazo en España en la película `The Dark Knight Rises´, donde Joseph se pondrá en la piel del agente de policía John Blake. Si el actor ya es un cañón no queremos ni imaginar como será interpretando a un policía. ¡Queremos verle ya! También durante este año el actor ha cumplido su sueño de convertirse en director, al rodar la comedia `Don Jon´s Adiction´. Actor, director… ¡y cantante! Sí, sí a este polifacético actor le encanta dar la nota. Y es que además de tener su propia banda de música, lo hemos podido escuchar cantando en videos de marketing viral. ¿Hay algo que Joseph Gordon-Levitt no haga bien?