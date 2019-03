Jose María Manzanares se 'desnuda' en Vanity Fair

¡Chic@s! La portada de Vanity Fair de este mes nos ha dejado sin aliento. Aunque seáis antitaurin@s, no nos diréis que con cuerpos así hay que dar gracias de que existan los trajes de luces, los toros… ¡y hasta la Feria de San Isidro! José María Manzanares se ha superado en este posado, sin duda. Si ya nos tenía babeando desde que descubrimos su vena como modelo, con éste posado nos hemos rendido absolutamente a sus pies y nos puede pedir lo que quiera… y más.

Pocos días después de que os contásemos que el matador se convertirá en 2013 en papá, por segunda vez junto a su esposa Rocío, y su lucha conjunta con Sergio Ramos contra Fran Rivera, por el famoso mercado gourmet, Manzanares posa mostrándonos al mundo entero ese torso que Dios le ha ‘dao’ y que tantas alegrías nos va a dar cada vez que lo miremos. Cubierto por el manto de una Virgen, con varios rosarios al cuello, un pantalón estratégicamente colocado para que nos deje soñar con lo que hay bajo él y una mirada de las que paralizan, el diestro consigue paralizar a cualquiera que mire esta 'estampita'.

Un reportaje en el que el alicantino habla además de cómo lleva la fama, las críticas, la paternidad… Y es que, José Mari se ha convertido en todo un fenómeno mediático, un torero que nada tiene que ver con lo que conocemos de la profesión. Asiduo a Twitter, con miles de fans, seguidor de música pop y con un aspecto que nada tiene que ver con lo habitual, por todo ello y más se ha ganado la fama de ‘matador moderno’, algo que a él no parece importarle.

Manzanares se muestra sincero, no oculta su inestabilidad emociónal (viaja con un psiquiatra) y es consciente de lo que hay alrededor de su mundillo: "la fama trae cosas y tentaciones que no son buenas. Por eso intento aislarme y no leer nada que se publique sobre mí. El torero suele ser un solitario". Su mejor apoyo, asegura, es su mujer. Si es que, las hay con suerte y luego estás tú, Rocío.