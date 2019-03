Jorge Zumeta Pérez, el modelo maño que lo 'peta'

Te presentamos al guapísimo de ojos verdes llamado Jorge Zumeta Pérez. El zaragozano quería ser arquitecto pero con el tiempo cambió su sueño para construir otro, ser modelo. Cuando le propusieron su primer desfile, Jorge se encontraba con su familia probándose un traje en una tienda. Así que decidió abandonar por un tiempo su tierra natal para dedicarse completamente a ser modelo y por eso puso rumbo a la capital en 2012. En Madrid formó parte de la agencia de modelos View Management, la misma que descubrió a Andrés Velencoso o Jon Kortajarena.

Jorge es ambicioso y sus expectativas ante la vida le llevarán muy lejos porque ahora, con 23 años, tiene proyección internacional y asegura que le encantaría trabajar para la firma italiana Giorgio Armani o Dolce&Gabbana.

"Ya no hay que ser guapo para ser distinto. Los cánones de belleza han cambiado", expresa el modelo en el portal zaragozabuenasnoticias.com. Al principio Jorge no se veía en el mundo de la moda pero asegura que le ha ayudado a tener confianza en sí mismo y a estar seguro, a no tener tantos miedos y complejos como antes.

Jorge vive al 100% su trabajo y lo describe como una profesión muy emocionante en la que, aunque pase muchas horas trabajando, conoce mundo y aprende idiomas.

La firma más importante para la que ha trabajado es Pierre Cardin, campaña se hizo en Turquía. Además también ha trabajado para otras marcas como Pepe Jeans, Guess o Desigual. Ha posado para la revista GQ y MEANHEATH’S.

Jorge Zumeta cuenta con miles de seguidores en Instagram, apunta maneras y le augura un futuro profesional muy prometedor como modelo.