LA SERIE SE CONVIERTE EN EL MEJOR ESTRENO DE ATRESPLAYER PREMIUM

'El Nudo' es la serie del momento y si todavía no la has visto en ATRESplayer PREMIUM, en Celebrities.es te traemos dos razones de peso para que no te la pierdas: Jorge del Río y Edu Pruni, dos rubiales de ojos claros que te van a conquistar con solo una mirada.