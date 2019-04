La foto de Jorge Brazález completamente desnudo: "No me coméis ná"

Aunque a Jorge Brazález le gusta mostrarse de lo más sexy ante sus seguidores de Instagram, la última imagen del cocinero ha causado auténtico furor…

Una foto donde Jorge juega con la perspectiva y su cuerpo desnudo mostrando hasta el límite.

Una imagen con la que ha alcanzado miles de likes en cuestión de horas.

Pero no todo han sido piropos para Jorge, y es que junto a la foto escribía: "No me coméis ná"… ¡Un comentario que por lo que se puede apreciar no ha sentado muy bien entre sus seguidores!