Johannes Huebl, el novio modelo de Olivia Palermo que hace temblar las pasarelas

Seguro que más de una vez os habéis fijado en el hombre que comparte su vida con la que es considerada la chica de moda, Olivia Palermo. Pues bien, este Adán es Johannes Huebl, un modelo alemán que le robó el corazoncito a la neuyorquina hace cuatro años.

Con su 1,87 cm de altura, su pelo castaño, sus ojos azules y ese cuerpo impresionante, poco a poco, y por su estilo y elegancia, se ha convertido en una referencia del mundo de la moda. Tanto que ya le está robando protagonismo a su chica, la reina del papel couché.

Y es que, ponga lo que se ponga, o quite lo que se quite, a Johannes le queda todo de escándalo y los mejores diseñadores ya le reclaman como escaparate para sus diseños.

Cuando empezó a salir con Olivia, allá por 2008, el aspecto del alemán era más desaliñado. Pero ha medida que ha crecido su amor, el estilo de Huebl ha mejorado por completo. Un complemento perfecto para la joven de 26 años, que les convierte en una pareja ‘modelo’.

No nos extraña que la ‘it girl’ no se separe de él ni un momento y sean casi como siameses. Si tuviéramos al lado a un hombre como Johannes, seguro que haríamos lo mismo, ¿o no?