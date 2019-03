Joe Manganiello posa muy sexy para la revista Details

El actor muestra sus abdominales con un look muy veraniego

El actor Joe Manganiello ha posado muy sensual para la revista Details, Joe posa en una playa y aparece sin camiseta, fumando un puro, con una camisa mojada… Además del reportaje el prometido de la actriz, Sofía Vergara aprovechó para hablar de la nueva película en la que actuará, 'Magic Mike XXL'. Si no has visto las imágenes aún, no te las pierdas.