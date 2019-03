Joe Jonas ha demostrado ser tan atrevido en la cama como Christian Grey

El exintegrante de los 'Jonas Brothers' parece que ya se ha alejado por completo de su papel de estrella Disney. Joe Jonas continúa con su carrera musical en solitario, después de la separación de la banda que formaba con sus hermanos, y ha dado un nuevo toque a su producción musical. Según confirmó él mismo, ahora sus canciones hablan de temas más adultos, alejados de la exaltación de sentimientos propios de la adolescencia.

'Be Mean' es un gran ejemplo de este nuevo estilo musical que ya se está convirtiendo en una seña de identidad del cantante. Según ha comentado en una entrevista, su último tema va a encantar a los fans de 'Cincuenta sombras de Grey': "Es sobre vibrar con alguien, bien sea que quieras que te amarren, usar algunas esposas, disfrazarte". Y es que al parecer, a Joe Jonas le gusta ser atrevido en la cama y está pensando adentrarse en el mundo de Christian y Anastasia.

"Es como nuestro guiño a '50 sombras de Grey', que de hecho no he visto, pero probablemente debería… por propósitos de investigación", comentaba el cantante entre risas. No sabemos que le estará dando Sophie Turner, pero está claro que el ex de los 'Jonas Brothers' está desatado.

Y por si no era suficiente, también habló de los sitios donde tiene pendiente practicar sexo alfuna vez en su vida. "He jugueteado en un ascensor, pero aún tengo que tacharsexo en un ascensor de mi lista. Antes ha habido baños. Pero sexo en el baño de un avión está 100% en mi lista. Aparentemente puedes ir a la cárcel por eso", explicaba Joe.