Joe Jonas y Ashley Greene reviven su romance en Las Vegas

¿DE VUELTA A LAS ANDADAS?

Joe Jonas es un seductor de primera y está encantado de haberse conocido. En el Festival de música Iheartradio, en Las Vegas, coincidió con su ex, Ashley Greene, y sacó todas sus armas de seducción. La ex parejita no se despegó durante todo el festival y, además, Ashley y Joe acudieron juntos a la fiesta VIP de después del concierto y la química entre ellos estuvo presente durante toda la noche. ¿Habrán vuelto a las andadas?