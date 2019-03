Jimmy Launay, el monumento de tienes que conocer para descubrir el verdadero encanto de Francia

Jimmy Launay no es sólo una cara bonita. Tiene sello propio, francés. Launay dejó su país natal para mudarse a Londres en busca de nuevas oportunidades como modelo. Su estilo no encaja con la alta costura francesa pero sí con la moda rápida de Londres. Además de prestar su imagen para distintas revistas también colabora con su buena literatura. ¡Cuánto talento!

Los tatuajes que lleva cuentan sus propias experiencias pero, por ahora, prefiere no contar su verdadero significado. "Muy pocas personas lo conocen", afirmó en una entrevista para Dressed and Date. Jimmy no tiene ningún referente en el mundo de la moda, pero reconoce que el arte y Justin O'Shea son sus mayores fuentes de inspiración. En su vida intenta seguir el lema "persigue tus sueños", y el modelo ha conseguido el suyo, vivir de lo que más le gusta, la moda.

Su otra pasión es la música y reconoce que si fuese una canción sería 'Wild Child'. ¿Es rebelde por naturaleza? Aunque parezca perfecto, hemos descubierto que tiene un defecto, ¡es muy perezoso! El modelo afirma que su gran reto cada mañana es salir de la cama. ¡Se lo perdonamos!