Jesse Spencer, Taylor Kinney y Charlie Barnett, los atractivos bomberos de 'Chicago Fire' que apagarán tu fuego

El prime time de Nova está que arde cada lunes a partir de las 22:30 horas porque han llegado a la parrilla los bomberos más ‘hot’ de la pequeña pantalla gracias a la serie ‘Chicago Fire’.

Si todavía no te has enganchado, ¿a qué esperas? Porque sus aventuras entre la vida y la muerte enlazadas a sus diferentes historias de amor, impedirán que te apartes de tu televisión. Y si con esto todavía no te hemos convencido, te descurbrimos a sus tres buenorros protagonistas que, sin duda alguna, harán que te enganches sí o sí.

Para empezar, tenemos a Jason Spencer. Sí, te suena y mucho gracias a la serie ‘House’, donde intrepretaba el papel del atractivo doctor Robert Chase. Pero ahora ha colgado la bata para colocarse el uniforme de bombero… ¡Y cómo le queda! El guapísimo actor de ojazos azules interpreta a Matthew Casey, el teniente del camión 81 que en su tiempo libre es contratista. Es amable pero también reservado, aunque eso no le impedirá vivir alguna que otra romántica historia de amor que sacará su lado más dulce.

El siguiente en la lista es Taylor Kinney. Sabes quién es de sobra porque se trata del atractivo prometido de Lady Gaga que en la serie nos regala más de un torso al descubierto que ya quisiéramos palpar con nuestras propias manos. Kinney da vida a Kelly Severide, teniente del escuadrón de rescate que constantemente se ve envuelto en relaciones amorosas que no tienen buen fin. ¡Qué diferencia con su vida real!

Y por último te traemos a Charlie Barnett, un morenazo de ojos negros que te conquistará al primer vistazo. Desde luego, ¡con uniforme y sin él está para coméselo! Este actor da vida a Peter Mills, hijo de un bombero que entra en el escuadrón después de un trágico suceso. Es monísimo a rabiar y encima, cuando no está apagando fuegos, trabaja en el restaurante familiar.

¿A que ya no tienes excusa para perderte esta serie tan ‘caliente’?