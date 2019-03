Jennifer López tiene el trasero más caro del mundo

A más de una le gustaría arrebatarle a Jennifer López, no ya su belleza, su fama, su dinero, sino ¡su trasero! Aunque la cantante lo cuida bien con ejercicio, cremitas… no es suficiente y por eso lo ha asegurado por la friolera cifra de 4,5 millones de euros ¡Casi nada!

La latina posee uno de los cuerpos más deseados del mundo y en 2011 fue elegida por la revista People como la mujer más bella del mundo. Títulos que hacen que JLo se tenga que cuidar y que le han llevado a salvaguardar su trasero para garantizar la buena conservación de sus envidiables curvas.

Concretamente, y según el diario 20 Minutos, su pandero está asegurado en unos 4'5 millones de euros, una cifra astronómica teniendo en cuenta que no es más que un trozo de carne. Muy bien puesta, sí, pero un trozo de carne.

No es de extrañar que Marc Anthony quiera recuperarla, ya que una mujer así no se encuentra todos los días. Para su desgracia, Jennifer ya está cogida y ,además, enamorada hasta las trancas de Casper Smart, con quien luce cuerpazo en su último videoclip 'Dance Again' ¡No esperábamos menos!