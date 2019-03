Jennifer Lopez desmiente un mito: "No tengo asegurado el trasero"

Jennifer Lopez ha tenido la suerte de acudir a divertirse a 'The Late Late Show', programa dirigido por James Corden, donde ha desmentido un mito que el mundo entero daba por cierto: la artista no tiene asegurado su famoso trasero y, de hecho, no sabe si es posible hacerlo. ¡Qué fuerte!

"No existe nada parecido. Creo que sí hay un sitio en tu tierra natal (Reino Unido) donde puedes asegurar ciertas cosas, partes de tu cuerpo y todo eso. En serio, creo que existe de verdad, eso me han dicho. Pero aquí (EEUU) creo que no existe. Sería raro... A ver, puedes asegurar tus manos. Pero sería raro asegurar en concreto tu trasero. ¿Lo aseguras por si le sucede algo? ¿Por si desaparece o por si alguien lo roba?", explicó la artista al presentador entre risas.

JLo hablo con Corden sobre los gustos cambiantes de la sociedad en cuanto al cuerpo de las mujeres, algo que ya comentó para Marie Claire en otra ocasión: "Creo que cada época tiene una idea distinta sobre lo que es bonito y lo que es aceptable. Cuando empecé, recuerdo las modelos rubias de ojos azules como Cheryl Tiegs y Christie Brinkley. Después llegaron los labios rojos y los pechos operados y después de eso se llevaba un cuerpo con curvas, y ahora aún más. Cuanto más grande es tu culo, más atención recibes. No sé por qué me siguen considerando dentro del grupo, porque el mío es normal".