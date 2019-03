Jennifer Aniston...¿Eres tú?

LOS ABUSOS DE LOS RETOQUES

La eterna solterona Jennifer Aniston ha decidido rejuvenecer y convertirse en una 'lolita' con peluche. Pero no os penséis que ha segiuido los rituales de las sanguijuelas, que hicieron a Demi Moore más adolescente que su marido, no... Jenny ha tirado de retoque fotográfico. Hasta tal punto que no sabemos dónde está bajo todas esas capas y filtros. Jen, ¿estás ahí?