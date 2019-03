Jeff Tomsik, un rubio de ojos azules con un cuerpo de infarto

El descubrimiento de esta semana es todo un hallazgo. Guapo a rabiar, os presentamos a Jeff Tomsik, un modelazo de armas tomar que ha sido nada más y nada menos que rostro de las marcas Abercrombie & Fitch , American Eagle y Polo. ¡No nos extraña nada!

Su historia es de lo más peculiar, algo típico de un cuento de hadas. Jeff nació en Ohio y apenas tenía recursos para vivir hasta que se presentó a un casting abierto. Al célebre fotógrafo Bruce Weber le gustó de inmediato y no tardó en proponerle como modelo para Hollister Co. Desde entonces, su carrera ha seguido un ritmo de vértigo. Pelo corto, pelo largo, jerseys, calzoncillos...¡A él todo le queda bien!

Este rubiazo de escándalo se ha convertido en el favorito para muchos fotógrafos. Jeremy Kost, Gerst Richard o Gregory Vaughn entre otros han tenido el placer de 'flashear' a este buenorro. Según cuentan el chico es bastante humilde y cuando le preguntan cuál es la parte de su pedazo de cuerpo que más le gusta él afirma que sus ojos. No sabemos tú, pero a nosotros nos cuesta elegir...

¿Por qué no lo habíamos visto antes? No lo sabemos, pero lo que está claro es que a partir de ahora no le perderemos la pista. Y, antes de terminar, confesamos que se nos da un aire al ex más pibón de Ana Obregón, Darek. ¿Se habrá fijado ya la polifacética bióloga en él? Tiembla Jeff...