Javier Tudela, más sexy que nunca bajo la ducha en África

Javier Tudela ha compartido una foto de lo más sexy en su cuenta de Instagram que dejará a más de una sin palabras. Está disfrutando de sus vacaciones junto a su familia, Kiko Matamoros, Makoke y Anita, la fotógrafa del instagramer.

Se trata de una foto del hijo de Makoke bajo una ducha y totalmente desnudo. Una imagen de lo más sensual, tal y como nos tiene acostumbrados. La familia está de safari recorriendo los lugares más exóticos de África.

Javier no ha querido perder la oportunidad y ha decidido inmortalizar este momento. La foto, que ha conseguido ya más de 5.700 likes, no ha sido la única subida de tono. ¡Guau!