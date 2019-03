Javier de Miguel, un modelo de pura raza que te quitará el 'sentío'

Érase una vez un chico que se convirtió en tiempo récord en uno de los modelos españoles más reconocidos en pasarelas como las de París y Milán. Una aventura que Javier de Miguel, un madrileño de ojos color miel, supo aprovechar y sacar partido.

"Empecé a los 16 años cuando gané el concurso Míster Martini", afirma el modelo en una entrevista para la periodista Nuria Hernández de la web Qué.es. "Fue entonces cuando llegaron los castings. En 2004 me fui a los desfiles de Milán y a partir de ahí me dediqué totalmente a la moda". Desde ese momento, las mejores casas de moda se rifan su rostro.

Gucci, Roberto Verino, Adolfo Domínguez, Pertegaz, Miró Jean, Hugo Boss o El Corte Inglés son algunas de las firmas que han contado con su poderío ante las cámaras. Y de eso hace ya bastante tiempo, porque este cuerpo tan perfecto lleva ya 13 años en este mundillo. Una profesión que jamás impidió que terminase sus estudios llegándose a licenciar en Dirección y Administración de Empresas.

Y no sólo eso, sino que además "estoy terminando Historia del Arte y en unos años espero haber sido los suficientemente hábil para haber ahorrado y montar algo propio", asegura Javier. Además, en lo que al 'cuore' se refiere, tampoco le va nada mal: tiene una consolidada relación con la también modelo Miriam Pérez.

De Miguel forma parte del 'dream team' de los tops models españoles al que también pertenecen Oriol Elcacho, Andrés Velencoso o Jon Kortajarena. Asegura que entre ellos no hay rivalidad, al contrario "tenemos súper buen rollo. La mayoría nos conocemos desde hace mucho tiempo. A Andrés, por ejemplo, lo conozco desde hace 13 años".

A pesar de su gran éxito a nivel internacional, a Javier no se le ha subido la fama a la cabeza: "Yo soy un tío normal, o al menos lo intento. Me he visto de fiesta en Nueva York con Leonardo DiCaprio, te dicen que vayas a una suite... Te puedes meter en un círculo que mola mucho al principio pero no es real. Estando con tu gente, todo se lleva con normalidad".

Aunque en España no pudo desfilar hasta que cumplió los 18 años por la normativa vigente, fue llegar y besar el santo. Y, ¡raro sería lo contrario! Porque este morenazo se mueve sobre las pasarelas como pez en el agua y, temporada tras temporada, crece a gran escala. Una historia con final feliz para este español de pura raza.