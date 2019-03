Javier Hernanz, el piragüista olímpico que está muy rico

Javier Hernanz es el chico que toda madre querría para su hija. Deportista, estudia Derecho y además tiene un físico envidiable. Pero por desgracia, él ya tiene suegra y resulta ser la madre de Mireia Belmonte. Aunque su popularidad ha crecido desde que sale con la nadadora, lo cierto es que Hernanz es piragüista olímpico y ha hecho sus pinitos en el mundo de la moda.

Sus ojos verdes y sus rasgos masculinos consiguieron que la marca Loewe lo fichara para su campaña de la fragancia 'Pure Home' donde demuestra que el deporte le ha dado un físico envidiable.

En su página web el deportista demuestra que es un luchador nato: "He experimentado la derrota y el infortunio. El dolor y el sacrificio me han hecho más fuerte. He aprendido a amar el frío y la soledad. Y ya no hay excusas. Sólo sirve el mejor. El deporte me debe una y me la voy a cobrar", escribe Hernanz.