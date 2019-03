Jamie Dornan existió antes de 'Cincuenta Sombras de Grey'

Aunque no le guste reconocer su “época Zoolander”, este norirlandés inició su carrera como modelo. Comenzó trabajando para firmas como Levi Strauss & Co., aunque algunas de sus campañas más memorables fueron para Calvin Klein Jeans, primero junto a Kate Moss en 2005 y después con Eva Mendes en 2007 (quién fuera una de ellas…).

También ha sido imagen de Dior Homme, Hugo Boss (atentas porque aparece en ropa interior), Diesel o Aquascutum. Esta última campaña la realizó junto a Gisele Bündchen y al más puro estilo Christian Grey… Ya apuntaba maneras de “castigador”.

Pero este chico sabe hacer de todo, también cantar. En 2002 creó, junto a su amigo del colegio David Alexander, el grupo Sons of Jim. Tuvieron un éxito relativo (aunque quizá más por guapos que por grandes del pop-rock) e incluso en 2006 realizaron una gira por Reino Unido. Aquí os dejamos uno de sus videoclips, que no os dejará indiferentes. Haz click aquí

El grupo se disolvió en 2008 y es que lo de Dornan era la interpretación. De hecho, en 2006 se estrena en la gran pantalla de la mano de Sofia Coppola que le dio un papel secundario en la mítica Maria Antoinette.

Dos años después, consigue su primer papel protagonista en la peli de terror Beyond the Rave.

En 2009 participa junto a la estrella Jean Simmons en Shadows in the Sun, pero el salto a la fama lo dio con dos series memorables: Once Upon a Time (2011-2013) y The Fall (2013-actualidad), de la que es protagonista. En 2014, el actor fue uno de los protagonistas de New Worlds, una miniserie de televisión británica.

A pesar de su prolongada carrera, hay que reconocer que el estrellato le ha llegado de la mano de 50 Sombras de Grey. Desde el minuto en el que se supo (después de un prolongadísimo casting que nos tuvo en vilo durante meses) que él sería el protagonista de la saga, su nombre (y su cara, cuerpo, torso…) no ha dejado de sonar. Y, aunque ya hemos podido ver un adelanto en los diferentes tráiler de la peli, tendremos que esperar al 13 de febrero para deleitarnos con su actuación… Tic-tac, tic-tac…