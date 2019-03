Jadel, el guapérrimo oficial de 'El Número Uno'

El nuevo talent show ‘El Número Uno’ no sólo revela las nuevas voces del país y que llegarán a ser grandes estrellas en el mundo de la música, no; sino que también los cuerpos y caras más guapas que acompañan a esas grandes voces. Y si nosotros tenemos que proclamar un 'número uno', en cuanto a guapérrimos, no podía ser otro: ¡Jadel! Este tinerfeño está haciendo las delicias de l@s fans más exigentes... Y es que, este morenazo cada vez que se sube al escenario sube la temperatura.

Tan sólo tiene 24 años, pero una madurez que le caracteriza y nos encanta. Jadel hizo el casting con David Bustamante y esperemos que aprenda mucho del marido de Paula Echevarría, como su pasión por cuidar el body o vestir a la última. Pero no va mal encaminado, ya que muestra una personalidad arrebatadora y fresca que siempre perfila con sus peculiares gorros.

Santa Cruz de Tenerife le ha visto crecer y evolucionar en el mundo de la canción. Es un fan incondicional de Rihanna y, de hecho, la primera actuación con la que sorprendió fue con 'su' peculiar versión de ‘We found love’ de la de Barbados. Cuando contaba con poquitos años demostraba también sus cualidades en las pistas, ya que ahí donde le véis ha sido campeón de karting. Pero finalmente se decantó por la canción.

Este jovencísima promesa de la canción no sólo canta, sino que también compone sus propios temas. ¡Vamos! ¡UNa auténtica joyita! Por si a algun@ le interesa, tiene un show en Benidorm, tributo a ‘Take That’. Sabiendo esto y su adoración por Rihanna ya os imaginaréis que los estilos en los que se siente más cómodo son el pop-latino con toques de 'R&B'.

Morenazo, rasgos que quitan el hipo, unos ojazos rasgados que ciegan y un cuerpazo de escándalo... ¡Jadel, guapo! Para nosotros eres ya el 'Número uno'... ¡El número uno de los más sexys!