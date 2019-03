Irina Shayk sube la temperatura luciendo cuerpazo en bikini

Irina Shayk ha prestado su cuerpazo como imagen para la nueva línea de bikinis de Bruno Banani. Unas fotos que no dejan indiferentes a nadie teniendo en cuenta que la rusa sale guapa para reventar. Vamos, que no nos extraña que Cristiano Ronaldo haya caído rendido a sus pies porque la modelo está buenorra un rato...

No nos queda por más que morirnos de la envidia, porque hija, ¿cuál será su secreto para mantenerse tan fantástica? Y no sólo eso, es que además la chica irradia sensualidad por cada poro de su piel... Como diría cualquier albañil cañí que se precie: "¡Eso es un cuerpo y no el de la guardia civil!"

Menuda joyita que se ha llevado CR7... ¿Qué pensará el futbolista cuando vea estas fotos? Suerte la de él que no tiene que forrarse su habitación con póster de la modelo porque puede admirarla en carne y hueso. Con razón ya no le vemos tanto de flor en flor y pululando por la noche fiestera, se ve que el chico está muy pero que muy contento con tal 'adquisición'... ¡Y no nos extraña!