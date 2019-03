Irina Shayk se sincera tras volver a colaborar con Intimissimi: "No me considero sexy"

La longeva firma de ropa interior Intimissimi acaba de cumplir nada más y nada menos que 20 añazos, por lo que han querido volver a contar con una de las modelos más codiciadas del panorama actual, Irina Shayk. La arrebatadora novia de Bradley Cooper ha posado de lo más sexy en ropa interior para promocionar la marca.

En esta campaña, tanto Shayk como la actual embajadora de la firma, Shlomit Malka, relatan la historia del sujetador perfecto, un viaje que sigue las sinuosas curvas femeninas, delicadas como hilos de encaje, que se cruzan y giran en el tiempo.

Así, ya podemos ver a la it girl en un vídeo grabado por Sante D’Orazio que no deja indiferente a nadie, pues aparece luciendo de forma muy sensual diferentes modelos de sujetadores y braguitas en negro con un filtro black & white. En concreto, Irina es la imagen del sujetador Bra Book, una pieza confeccionada a base de hilos de encaje que está disponible con efecto push-up, sin tirantes, balcony, balconette y triángulo.

A pesar de ser símbolo de lo sexy por excelencia, Irina confesó para la revista Glamour que no cree que ella sea nada del otro mundo: "Es divertido porque yo misma no me considero sexy. A ver, cuando me levanto por la mañana, me miro al espejo y lo primero que pienso es: ¡tengo que ir al gimnasio! A veces incluso voy dos horas", explicó. ¡Es divina!