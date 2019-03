Irina Shayk publica unas fotos semidesnuda para evitar al hacker de las celebrities

La modelo aparece de lo más sensual y provocativa

Irina Shayk ha sacado a la luz un conjunto de imágenes de lo más 'hot' para evitar así que el hacker de las celebrities se promocione aún más publicando sus fotografías. Las instantáneas sacadas con una polaroid, pertencen a un shooting realizado el pasado año para la revista 'Sports Ilustrated'. Irina decidió que no se publicaran entonces, ya que no le parecieron apropiadas para la revista pero ahora, en pleno auge del 'Celebgate' que ya ha afectado a más de 100 mujeres del mundo celebrity, su iniciativa ha sido la de compartir todas ellas con el mundo, para así no tener más fotos secretas con las que puedan dañar su imagen.