Irina Shayk: "Me pagan mucho dinero por las campañas que realizo"

Su nombre Irina Shayk no es muy habitual. Su cara, en cambio, se multiplica en anuncios y pasarelas. Ella, una de las modelos más cotizadas del mundo, pone sólo una condición para aceptar una entrevista: ninguna pregunta sobre su novio, Cristiano Ronaldo. A pesar de que su imagen vale millones, Irina asegura que se piensa mucho qué artículos promocionar. La modelo rusa está en contra de la cirugía estética... no es difícil entender por qué.

Su vida es el sueño de muchas chicas en el mundo. Vivía. Como ella misma dice. En un pueblo en medio de la nada en Rusia acompañó a su hermana a una escuela de modelos y alguien se fijó en ella. Nos asegura que está orgullosa de esa historia: "Me emociona mucho que algunas chicas se fijen en mi y piensen, si ella lo hizo, nosotras podemos hacerlo también...", cuenta la modelo.

Ella lo consiguió. Pasó de tener lo justo para comer a comerse el mundo. Las marcas se la rifan. Y ella, se lo piensa. "Por supuesto que pagan mucho dinero", dice, "pero no quiero estar relacionada con productos que no me gustan".

Su potencial es evidente, pero su acompañante habitual, CR7, sin duda ayuda. Una advertencia antes de entrevistarla, nada de preguntas personales. Ha aprendido a esquivarlas. "Es muy difícil tratar con los medios de comunicación, hacen preguntas... Pero tú estas haciendo tu trabajo, yo hago el mío, somos seres humanos, y tenemos que mantener los pies en la tierra y trabajar duro para conseguir el éxito".

¿Sus secretos? los de siempre, beber agua descansar.. y añadimos.. una genética perfecta por ahora irresistible para las cámaras.