El impresionante retorno de Helena Christensen

¿Mucho photoshop o pacto con el diablo? Esas son las dos alternativas que tenemos para dar explicación a la impreisonante imagen que sigue teniendo la ex modelo Helena Christensen a sus 42 años.

La que fue considerada reina de la belleza, y ángel de Victoria's Secret, posa así de espectacular para la próxima campaña de primavera-verano de la firma de lencería Triumph. En ella vemos a la danesa lucir con un aspecto de lo más galáctico, y luciendo un cuerpazo que muchísimas quisieran a su edad.

Ni arrugas de expresión, ni un kilito más, ni celulitis... ¡nada de nada! No entendemos cómo puede lucir así de bien y que los años no hayan pasado por ella. Aunque si echamos un vistazo a su chupipandi de amigas y ex compañeras de batallas sobre las pasarelas,- Claudia Schiffer, Elle Macpherson o Naomi Campbell-, está claro que para estas chicas se ha paralizado el tiempo.