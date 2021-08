Las impactantes imágenes de Pilar Rubio levantando 140 kilos de peso

Pilar Rubio es una apasionada del deporte y de la vida saludable, al igual que su marido, Sergio Ramos. Además es una mujer muy trabajadora y le encanta superarse día a día, así lo de muestra en su sección del programa de entretenimiento ‘El Hormiguero’, donde cada semana supera un apasionante reto. La colaboradora lleva entrenando su cuerpo durante años logrando lucir un físico de escándalo.

Es una todoterreno, cualquier deporte se le da bien, pero sobre todo, ella entrena cada día en el gimnasio para fortalecer sus músculos. A diario comparte sus avances y algunos consejos para sus fieles sobre alimentación sana, porque como dice ella: "Estar en forma no equivale a pasar hambre". Ahora ha sorprendido a sus millones de seguidores con un impactante video en el que levanta nada más y nada menos que 140 kilos de peso. Pilar ha escrito unas palabras acompañando al video: "140 kg, empezamos la semana. Cada día, cada entreno, es una oportunidad para mejorar, un paso adelante. Esto me repito todas las mañanas cuando me levanto e intento buscar mi mejor versión como profesional, como madre, como pareja, como amiga y como mujer. Para mí no es un sufrimiento, es un avance, y todo avance pide un esfuerzo. Esto me hace sentirme bien tanto física como mentalmente. ACTITUD POSITIVA, ACTITUD ACTIVA".

Por otro lado, la familia Ramos-Rubio está viviendo con mucha emoción su nueva vida en París. En sus ratos libres hacen turismo por el país galo, disfrutando de los preciosos lugares que ofrece la 'ciudad del amor'.

Seguro te interesa...

El vídeo viral de Pilar Rubio entrenando para presumir de un cuerpazo como este