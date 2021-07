El impactante cambio no solo físico de David Bustamante

David Bustamante ha dejado atrás las malas vibras que tuvo al separarse de Paula Echevarría. Un difícil momento que llenó durante meses todas las publicaciones del corazón, algo que el cantante llevó muy mal. Pero ahora los dos han vuelto a encontrar el amor y se encuentran totalmente recuperados. Paula acaba de convertirse en madre junto a su pareja, el futbolista Miguel Torres, y David está muy enamorado de la bailarina Yana Olina, además, está celebrando sus 20 años en el mundo de la música con su nuevo álbum.

Paula Echevarría y David Bustamante, tras su separación | Gtres

Pero no solo han sufrido cambios en su vida sentimental. El cantante acudió hace unos meses a 'El Hormiguero', donde reveló su impactante pérdida de peso: ¡adelgazó 26 kilos en tiempo récord! El cantante confesó que había engordado durante el confinamiento y que la comida siempre ha sido una ‘enemiga’ en su vida. "Tenía una mala relación con la comida, la usaba como premio y luego me castigaba por comerla", explicaba el pasado año en su perfil de Instagram.

En el programa presentado por Pablo Motos también confesaba que no existen milagros ni secretos para su transformación y que ha decidido cambiar su físico para sentirse mejor y no sólo por estética: "Todos tenemos espejos y no hace falta que nos digan si estamos gordos o delgados, hay que decir: '¿Qué tal estás, cómo te sientes?' Es cuestión de salud y bienestar".

Desde que David se hizo popular tras su participación en el programa 'Operación Triunfo', el cantante ha tenido varios cambios físicos importantes. Cuando se levantó el estado de alarma decidió ponerse en marcha para volver a su mejor peso y para ello comenzó una dieta hipocalórica en la que ingería altas dosis de proteínas y verduras y prescindía de los ultra procesados.

"Que tengáis un bonito día familia…", ha escrito junto a una imagen en la que aparece el cántabro haciéndose un selfie. Una foto que ha dejado impactados a sus casi un millón y medio de seguidores por su sorprendente cambio, pero no solo físico, como se puede observar.

Seguro que te interesa...

David Bustamante se compara con Nadal y se le echan encima