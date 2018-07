La imagen de Javier Calvo completamente desnudo

'Física o Química' es una de las series más recordadas y que cuenta con más seguidores de los últimos años. Así, a pesar de haber terminado hace ya seis años la ficción sigue estando en la memoria de todos sus fans y sus actores continúan con grandes proyectos tras el final de la serie.

Uno de los intérpretes que goza con más cariño es el actor Javier Calvo quien dio vida a Fer, personaje gracias al que conoció la fama. Ahora, Javier sigue cosechando grandes éxitos detrás de la cámara junto a Javier Ambrossi con quien ha creado el musical 'La llamada' o la exitosa y alabada serie de Flooxer 'Paquita Salas'.

Entre trabajo y trabajo Calvo está pasando unos días de relax en Gran Canaria donde ha aprovechado el buen tiempo de la isla para tomar el sol durante estos días de invierno, pero parece ser que el efecto no ha sido el deseado pues el actor ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram donde comenta: "No me pongo moreno ni de coña". En la foto aparece él completamente desnudo ante el espejo tapando sus partes íntimas con un corazón.