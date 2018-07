La imagen desnuda de Selena Gomez tras hacerse pública su relación con The Weeknd

Algunos la apoyan y están encantados de ver ese lado tan sensual de Selena y otros la tachan de hipócrita después de su discurso en los American Music Awards 2016, donde durante su discurso señaló: " No quiero ver sus cuerpos en Instagram, quiero ver lo que hay aquí (en el corazón)". La cantante no ha declarado nada después del escándalo desencadenado después de su foto ligerita de ropa con la que ha conseguido impactar a la mayoría de usuarios de la red.

Todo indica que la polémica no quiere irse de la vida de Selana, que ha vuelto a retomar su carrera profesional y su vida personal con muchas ganas. La cantante con más seguidores en su cuenta de Isntagram ha enloquecido a todos con las imágenes en las que aparece besándose con The Weeknd y ahora con su posado semidesnuda que ha generado opiniones de todos los tipos.

Selena Gomez: I don't want to see your bodies on instagram

Also Selena: pic.twitter.com/xdSdYcykYA