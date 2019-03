Ignacio Ondategui, el morenazo que no te dejará indiferente

Descubriendo a...

Como cada jueves hoy descubrimos a un chico que no pasa desapercibido. Con 1’85 cm de altura y unos ojos marrones que enamoran, descubrimos a Ignacio Ondategui. Ignacio es modelo de fotografía y por lo que hemos visto, su trabajo no se le da nada mal, echad un vistazo y comprobadlo, no os perdáis ni un detalle.