Iggy Pop posa totalmente desnudo para 21 artistas en Nueva York

Muchos podrían retratar el torso de Iggy Pop sin ni siquiera tener delante una foto, pues el líder de The Stooges es un gran aficionado a quitarse la camiseta como signo de rebeldía durante sus conciertos. Sin embargo, el cantante ha tenido que ir personalmente a posar delante de un grupo de alumnos de la New York Academy of Arts, ya que le han plasmado completamente desnudo.

El pasado 21 de febrero, 21 artistas se reunieron frente al cuerpo desnudo de Iggy para retratarle bajo el proyecto 'Iggy Pop Life Class', que se expondrá en el Museo de Brooklyn el próximo otoño y viajará después a diferentes lugares. "La life class (clase de vida) es un lugar especial al que se va a escudriñar la forma humana. Como la base de la educación artística y la historia del arte, aún es la mejor manera de entender el cuerpo humano", comentó el artista Jeremy Deller, el creador de la idea.

Los alumnos que han tenido la oportunidad de participar en este proyecto fueron elegidos por Deller y Sharon Matt Atkins, la subdirectora de Exposiciones y Colecciones del Museo de Brooklyn, abarcando la mayor diversidad posible en un rango de edad de entre 19 y 80 años, contando con estudiantes de Arte, artistas aficionados y jubilados.

Así, los artistas pudieron dibujar a Pop durante más de cuatro horas en las que el cantante fue cambiando de postura cada cinco minutos. Al terminar la sesión, Iggy no dudó en quedarse merodeando por la clase para ver cómo los alumnos terminaban sus obras. El modelo por un día en Nueva York acabó actuando en el Tibet House Benefit Concert, donde cantó un tema de David Bowie.