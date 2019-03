Howard Donald se desnuda en Twitter

EL CANTANTE DE LOS 'TAKE THAT' DEJA AL PAJARITO SONRIENDO

Howard Donald demuestra que eso de la vergüenza no va con él. El cantante de los Take That ha sacado su vena más exhibicionista y simpática en Twitter mostrándose completamente desnudo, eso sí escondiendo el pajarito. Pero es que para hacer sonreír un poco más al pajarito de la red social, Howard se ha disfrazado de niña, de Spiderman y se ha puesto unos piños que la verdad dan bastante grima. Todo un escándalo de instantáneas que han dejado ardiendo la red social.