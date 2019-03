El posado más sexy de Hiba Abouk, en bikini y luciendo abdominales

Hace unos días veíamos el impresionante look de Hiba Abouk hecho con una prenda de 20 euros, pero que parecía una de lujo, cuando acudió a la sala Florida Park en Madrid para los premios Vogue Jewels Awards.

Ahora, la actriz ha vuelto a acaparar todas las miradas con la que seguramente sea una de sus fotos más sexys del año. Abouk ha viajado hasta Estados Unidos para disfrutar de la Art Basel de Miami, una feria del arte en la que ha podido ver de cerca trabajos artitas de la altura del escultor Anish Kapoor.

En la fotografía, podemos ver a Hiba posando en Miami Beach junto a una piscina, con un bikini de triángulo en tonos oscuros y una cazadora vaquera sobre los hombros. Una imagen que deja al descubierto el cuerpazo (y los abdominales) que luce gracias al baile, boxeo y yoga, tal y como ella comparte en sus redes sociales.

Pero esto no es todo. La instantánea no sólo acumula miles de 'me gusta' de sus seguidores. Y es que su actual pareja Achraf Hakimi, el jugador de fútbol del Borussia Dortmund, ha respondido con un comentario que seguro que le ha sacado una sonrisa: varios iconos de gotas de agua.

¡Dale al play para ver el posado!