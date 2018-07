Hiba Abouk muestra su imagen más sugerente

Hiba Abouk se encuentra en estos momentos en nuestro país, tras su traslado a vivir a París hace unos meses, para promocionar su último proyecto. Un trabajo en el que se ha puesto bajo las órdenes de la cineasta Isabel Coixet llamado 'La Cura'.

Hiba junto a sus compañeros Carmen Marchi y Pablo Rivera han estado presentando la cinta este fin de semana en el Festival de Cine de Sitges. Y, ahora la actriz ha aprovechado para bajar unos días a Madrid antes de volver a la capital francesa.

Ha sido precisamente en Madrid donde Abouk ha deleitado a todos sus seguidores con una de sus imágenes más sugerentes y seductoras. La intérprete ha compartido la foto a través de su cuenta de Instagram donde sale tumbada en la cama mirando fijamente.

Junto a la fotografía Hiba ha escrito un texto un tanto enigmático que pertenece a un fragmento del poema 'Gacela del amor desesperado' de Federico García Lorca: "La noche no quiere venir para que tú no vengas, ni yo pueda ir. Pero yo iré, aunque un sol de alacranes me coma la sien".