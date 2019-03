Heidi Klum se desnuda totalmente por dentro… ¡Y por fuera!

Hace unos meses la noticia saltaba a la palestra: Heidi Klum y Seal se separaban. La noticia pilló por sorpresa a todo el mundo puesto que la modelo y el cantante parecían disfrutar de una feliz e idílica vida matrimonial.

Ahora la modelo alemana ha abierto su corazón para la revista ‘Allure’ y ha confesado que aunque siempre ha soñado con cómo le gustaría que fuesen las cosas, estas “no terminan como te las imaginas en tus sueños”. Al parecer, el fuerte carácter de Seal y sus celos profesionales, fueron el detonante. “La vida a veces te pone a prueba y luego tú tienes que saber cómo hacer frente a lo que llega”, asegura Heidi.

Pero no sólo emocional ha sido el ‘striptease’ que ha hecho la Klum, porque además ha posado como dios la trajo al mundo, tapando sólo lo justo y necesario. A sus 38 años mantiene un cuerpazo de infarto, demostrando que sigue siendo la top de entre las tops.

“Estoy orgullosa de ser capaz de decir que nunca me he hecho nada. La cirugía plástica para mí no es algo bonito, especialmente cuando lo veo en mujeres jóvenes”, asegura la modelo. ¡Vaya suerte! Poder presumir de un físico tan envidiable sin haberse hecho un retoque, ¡no es nada fácil!

Pese a los malos momentos vividos, Heidi parece haber recuperado la sonrisa… ¡Y esperamos que siga así por mucho tiempo!