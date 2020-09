Gwyneth Paltrow se desnuda por su 48 años y así reacciona su hija de 16 años al ver la foto

Gwyneth Paltrow ha cumplido 48 años. Aunque no lo parezca, la actriz ya se acerca a los 50, en cambio sigue teniendo un físico envidiable. La famosa intérprete de Hollywood es una abanderada de la vida sana y todo lo que esto conlleva; comida saludable, deporte, yoga, etc. No hay más que ver lo bien que se mantiene a su edad.

Para celebrar su cumpleaños y como regalo a sus más de 7 millones de seguidores, la actriz ha compartido una imagen completamente desnuda en una postura estratégica para así evitar la censura de Instagram...

Entre los más de 16.000 comentarios que ha generado la actriz, ha sorprendido el de su hija Apple. La hija mayor de Gwyneth que ya tiene 16 años, solo ha podido exclamar un "MAMÁ", ante el atrevido posado de su madre.

Y es que ya sabemos que Apple no se corta cuando le tiene que decir algo a su madre a través de las redes sociales...

