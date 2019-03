Una ‘guerrera’ Avril Lavigne enseña sin reparo su sujetador de pinchos

¡CUIDADO, QUE NADIE LA TOQUE!

Avril Lavigne está dispuesta a dar mucha ‘guerra’ con su próximo álbum que saldrá a la venta el 5 de noviembre. Para ir calentando motores, la cantante acudió al programa de Jimmy Kimmel donde acudió vestida con un look muy militar: mono, botas y un sujetador negro de pinchos de ‘mírame y no me toques’. Desde luego, viendo lo puntiagudos que eran, ¿quién se atrevería?