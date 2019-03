El grupo Amelie se desnuda para promocionar su disco 'Take The World'

La boyband catalana Amelie ha tenido una idea muy 'hot' para promocionar su nuevo single. Los chicos comenzaron su andadura musical en 2009 y ya han publicado dos discos: 'Soñando despiertos' con el que ganaron el premio a mejor grupo revelación y a mejor disco catalán del año y 'Es el momento'.

En 2014 prepararon en Estados Unidos su primer trabajo en inglés 'I Don't Wanna Take it Slow'. Con el éxito que alcanzaron, los chicos han decidido seguir con la influencia americana y han publicado 'Take The World'.

Un trabajo con el que han incendiado las redes sociales posando desnudos. Una imagen con la que sus fans se revolucionaron creyendo que esta imagen iba a convertirse en la portada definitiva del disco. Pero no, horas más tarde, el grupo publicó la portada real que iba a venderse con el disco. ¡Esto sí que es una artimaña publicitaria de las buenas!