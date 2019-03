Gregg Sulkin, de chico Disney a príncipe de tus sueños

Como todos los chicos Disney, crecen, se hacen mayores, y se ponen guapos y cachas y en 'Descubriendo a…' no se nos escapa ni uno. Es el caso de Gregg Sulkin, un joven y apuesto actor que de pequeño soñaba con ser jugador de fútbol. Pronto ese sueño se transformó por otro, porque el pequeño Gregg se lesionó en una rodilla impidiéndole seguir su destino. El camino se bifurcó para sentir su verdadera vocación: ser actor.



Gregg nación en Candem, Londres, hace 23 años. En el 2006 debutó con la película 'Sesenta y seis'. La fama llamó a su puerta con la conocida y cómica serie de televisión 'As the bell rings' y 'Los hechiceros Waverly Place', en esta última compartió pantalla con Selena Gomez. En 2011 interpretó a un jugador y capitán de fútbol para la película 'Avalon High' y en 2013 fue elegido para ser protagonista de la comedia 'MTV Faking It', serie en la que acabó atrapado en un complicado triángulo amoroso y protagonizando algún que otro desnudo. ¡OMG!



Lejos de la ficción el actor tiene una relación estable con Annabella Avery Thorne, conocida por protagonizar la serie de Disney Channel titulada 'Shake it up'. La versátil Annabella interpretaba a CeCe Jones. ¡Parece que la magia de Disney los ha unido como si de un cuento de hadas se tratase!