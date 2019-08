A pesar de que Sofía Suescun y su ex Kiko Jiménez no hacen más que presumir de amor, ya sea a través de las redes sociales o en platós de televisión; Gloria Camila ha decidido mantenerse callada y no pronunciarse sobre los muchos rumores que han circulado estas últimas semanas.

Eso sí, donde ha seguido manteniéndose igual de activa ha sido a través de las redes sociales…

Recientemente la hija de Ortega Cano ha provocado una auténtica ola de calor publicando una foto de lo más sensual donde posa en topless tapándose el pecho con su propio pelo.

Una imagen de lo más sugerente con la que ha alcanzado miles y miles de likes en Instagram.

Y es que si Kiko y Sofía se habían convertido en los reyes de las fotos más ardientes de Instagram, Gloria Camila también sabe cómo subir la temperatura. ¿No crees?

Seguro que te interesa...

Así ha reaccionado Gloria Camila al preguntarle por la detención de su ex Kiko Jiménez