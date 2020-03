Gloria Camila ha decidido volver a probar suerte… Y es que la semana pasada la hija de Ortega Cano sufría la censura de Instagram tras publicar una foto donde posaba completamente desnuda.

Pero antes de esta censura quede en el olvido, Gloria Camila ha querido contar que Instagram le censuró la foto publicando una nueva instantánea con la que lanza un mensaje. Un mensaje donde Gloria se muestra de lo más agradecido con todos sus seguidores…

"La epidemia de besos se contagió de boca en boca. Carmen Toro • con motivo de que "IG" me quitó la foto, subo esta• "Me paso por aquí esta vez no para poner una frase de estas típicas mías cogidas de algún autor con las que me expreso. Me paso por aquí para agradecer a todos y cada uno de vosotros, a cada personita que me sigue detrás de una pantalla, a esa persona que me ha mandado un mensaje directo alguna vez, que me ha comentado, que me ha mencionado o etiquetado, a esa persona que no ha hecho nada pero ahí está, en mis seguidores y siguiéndome cada día. Quiero agradeceros estar y ser, por apoyarme, por ser espectadores de mis buenos y malos momentos, de no cansaros, y al revés, de aumentar cada día, sumando y siguiendo. Gracias, gracias y gracias. Ya somos 705.000 K, familia. OS QUIAMO y eso es inevitable. GRACIAS GRACIAS Y GRACIAS", escribe Gloria Camila junto a este bonito desnudo.

