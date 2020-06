Aunque es un verano un tanto extraño debido al covid-19, han sido muchos los famosos que han querido darle la bienvenida de la mejor manera posible, y una de ellas ha sido Gisela…

La cantante se ha atrevido a desnudarse (o al menos eso parece) y ha compartido con sus seguidores un sexy posado donde posa frente a la cámara tapando su cuerpo de forma muy sugerente con un sombrero de paja.

"WELCOME SUMMER...! Y yo me quito el sombrero...! Primer día y el calor aprieta! No quiero pensar en agosto...! Feliz tarde", escribe la cantante junto a este sugerente post que te mostramos en el vídeo de arriba.

Una imagen que demuestra que Gisela ya se ha olvidado de aquellos malos momentos que ha vivido durante la cuarentena cuando sufrió un ataque de pánico debido a todo lo que estaba sucediendo.

