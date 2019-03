Gigi Hadid publica una foto en la que presume de su novio, Zayn Malik

Aunque al principio Gigi Hadid y Zayn Malik negaban su relación y se escondían de los paparazzis, poco a poco se dejan ver. Hemos podido ser testigos de su amor porque han paseado juntos de la mano, se les ha visto irse juntos de algunas fiestas y saliendo de un hotel en Nueva York. La relación entre la modelo y el cantante van dando pasitos en cuanto a su relación como nuevos capítulos que nos dejan con ganas de saber más.

Si hace unas semanas Zayn publicaba una imagen con Gigi en actitud muy cómplice, ahora lo ha hecho ella publicando la primera foto con él. Aunque ella no aparezca, es la primera fotografía que publica de Zayn, a pesar de que se trata de una imagen muy diferente a la que subió con anterioridad el ex One Direction, aparece el torso tatuado del cantante sujetando a un gatito contra su pecho.

Una instantánea muy tierna que nos muestra que su relación va viento el popa. De momento sus fans se tendrán que conformar con la pequeña dosis que nos regalan la pareja y esperaremos a que hagan una aparición juntos en un acto público lo antes posible.