Gigi Hadid aclara el motivo por el que no quiere más amistades

Gigi Hadid explica cómo mantiene sus relaciones de amistad y que es lo que valora de una verdadera amiga tras unas declaraciones para la revista Harper's Bazaar donde habla de porque celebrities como Taylor Swift, Kendall Jenner o su hermana Bella Hadid han conseguido entrar en su selecto círculo de amistad.

La modelo ha confesado que debido a su fama, tiene más cuidado a la hora de elegir a sus amigas ya que con los años se ha sorprendido mucho al ver cómo cambia la gente cuando una se hace conocida y es el centro de todas las miradas: "Se descubren muchas cosas interesantes de tu amigos", comenta Gigi. "Así que, de una forma es bueno porque aprendes que es mejor tener pocos amigos que un montón de amigos de los que en realidad no estás muy seguro. Hay gente que entiende que los amo y que saben que cuando regreso a la ciudad los voy a llamar, pero a veces no puedo llamar todos los días porque estoy en lugares raros. He perdido muchos amigos porque estoy muy ocupada en un corto período de tiempo, y ellos no se ponen en contacto, pero si yo no los contacto, entonces dicen que yo he cambiado".

La agenda de la novia de Zayn Malik apenas le deja tiempo para disfrutar de sus amigos debido a que está constantemente viajando por trabajo y le es muy difícil poder mantener un contacto constante: "El tiempo que tengo libre, ni siquiera es suficiente para darle atención a la gente que amo", reconoce Gigi.

Sus amistades más cercanas hablan de la modelo como una amiga que da su apoyo en todo momento y siempre tiene un buen consejo para dar. Así lo decía en su día su gran amiga la cantante Taylor Swift: "Como amiga, Gigi es una de las personas de las que tomo consejos. Ella tiene esta increíble habilidad de ver todos los lados de una situación y simplemente está ahí para ti, para ver la complejidad de la gente".

Ahora ya sabemos porque su círculo es tan selecto y es que Gigi es muy meticulosa a la hora de seleccionar a sus amigos.