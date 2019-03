Geri Halliwell, ¡con faldas y a lo loco!

CHICA, TÁPATE UN POQUITO...

La Spice Girl andaba por la calle con este modelito rosa, mini y con vuelo, vamos, de esos que una se pone para andar por casa, cuando decidió ponerse a jugar con los perritos y marujear con sus acompañantes. No sabemos si Geri Halliwell tenía la clara inteción, o no, de enseñarnos su ropa interior a juego con su vestido. El caso es que si no era así, el viento se encargó de hacer de las suyas para mostrarnos el 'cucu' de esta chica tan picante.