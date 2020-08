La foto de Georgina Rodríguez en lencería: "Me has matado con esta foto"

Georgina Rodríguez ha vuelto a incendiar las redes con su último post en Instagram en el que ha dicho adiós a la ropa de baño y ha dado la bienvenida a la lencería íntima. Ya es costumbre ver cómo la modelo arrasa con sus sexys posados en bikini en los días que pasa en alta mar junto a su pareja, Cristiano Ronaldo y su familia, sin embargo, esta vez ha sorprendido con una sugerente fotografía en la que aparece con ropa lencera íntima, que ha revolucionado su tablón de comentarios.

''Lo que dicen tus ojos lo susurra tu alma'', es el mensaje que ha escrito junto a la provocativa instantánea en su perfil de Instagram. Frente al espejo y aplicándose máscara de pestañas, la pareja del futbolista portugués nos regalaba un posado de infarto donde aparece con un sexy body lencero de color negro y donde presume de su espectacular trasero y que te mostramos en el vídeo de arriba.

Casi rozando los 20 millones de seguidores, la celebrity ha recibido infinidad de elogios a la imagen que ha acaparado todas las miradas y a la que le han comentado rostros conocidos como Tania Llasera o India Martínez. ''Me has matado con esta foto'' o ''Rompedora querida, rompedora'', son algunos de los mensajes que le han brindado sus fans a una de sus fotos con más 'likes', que, además, no lleva ni 24 horas publicada.

