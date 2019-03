Gareth Bale revoluciona las redes sociales con su foto aparentemente desnudo dentro de la piscina

No sabemos en qué estaba pensando Gareth Bale cuando ha publicado esta foto esta mañana, pero así ha sido. ¿Por qué?, pensaréis, supuestamete el futbolista se está dando un baño en la pisicna… ¡Pero muchos de sus seguidores han ido má allá!

Y es que todo el mundo ha empezado a tener la duda de si Bale estaba desnudo o no. El efecto óptico es engañoso y no se sabe si es que lleva un bañador de esos ‘turbo’ en su versión más mini o si es que el efecto de las ondas en el agua hacen que creamos ver lo que no es… ¿O si?

Sea como sea, han sido muchos los usuarios que se han dedicado a lanzar comentarios en torno a si el madridista estaba como dios le trajo el mundo o no, dando juego en Twitter y haciendo que el día fuera más ‘hot’ de lo esperado, ya que las bajas temperaturas están al acecho…